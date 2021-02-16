أسعار الذهب العالمي ترتفع خلال جلسة اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمي بنسبة طفيفة بلغت 0.03% في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بجلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وصعد سعر أوقية الذهب بقيمة 0.56 دولار، لتسجل 1819.4 دولار، وفقًا لبيانات الوكالة.