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أسعار الذهب العالمي ترتفع خلال جلسة اليوم الثلاثاء

10:09 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021
أسعار الذهب العالمي ترتفع خلال جلسة اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب العالمية ترتفع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمي بنسبة طفيفة بلغت 0.03% في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بجلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وصعد سعر أوقية الذهب بقيمة 0.56 دولار، لتسجل 1819.4 دولار، وفقًا لبيانات الوكالة.

أسعار الذهب

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