أسعار الذهب العالمي ترتفع خلال جلسة اليوم الثلاثاء
10:09 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الذهب العالمي بنسبة طفيفة بلغت 0.03% في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بجلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
وصعد سعر أوقية الذهب بقيمة 0.56 دولار، لتسجل 1819.4 دولار، وفقًا لبيانات الوكالة.
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