تجار: تراجع أسعار الذهب في مصر يرفع الإقبال على شراء السبائك للاستثمار

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال الأسابيع الأخيرة، ليكسر سعر الجرام مستوى 800 جنيه، وهو ما دفع بعض المواطنين إلى الاتجاه نحو شراء الذهب في صورة سبائك لاستثمار أموالهم بها، بحسب ما قاله تجار ذهب تحدثوا لمصراوي.

وتراجع سعر جرام الذهب الواحد نحو 17 جنيهًا في المتوسط منذ بداية الشهر الجاري.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 795 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 نحو 681 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 909 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6360 جنيهًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن تراجع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية دفع الزبائن إلى الاستثمار في السبائك الذهبية.

وهو ما اتفق معه في القول ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، قائلا لمصراوي إن هناك زيادة في حركة الإقبال من الزبائن على شراء السبائك حاليا لترتفع من ضعيفة إلى متوسطة بعد انخفاض أسعار الذهب بمصر.

ونصح نجيب من يرغبون في شراء الذهب قريبا بأن يفعلوا ذلك في الوقت الحالي، حيث يعد هذا الوقت هو أفضل وقت للشراء بعد تراجع سعر الجرام عيار 21 دون مستوى 800 جنيه خاصة مع التوقعات بأن يعود السعر إلى الصعود مرة أخرى.

وذكر التجار أن هناك تحسنا في الإقبال على شراء المشغولات الذهبية بالسوق ليصبح متوسطا أيضا.

وأشار ناجي فرج إلى أن حركة الشراء الحالية على السبائك والمشغولات الذهبية تعتبر أفضل من الفترات الماضية.

وشهدت أسواق الذهب حالة من الركود في عمليات البيع والشراء بسبب أزمة فيروس كورونا، والتي تسببت في صعود الأسعار إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة.