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تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية في بداية الأسبوع

10:46 ص السبت 13 فبراير 2021
تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية في بداية الأسبوع

أسعار الأسماك

كتبت- دينا خالد:

شهدت أسعار عدد من المأكولات البحرية استقرارا خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي بسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات، اليوم بين 21 و22 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا، بين 30 و120 جنيهًا، وسعر كيلو السمك المكرونة السويسي، بين 60 و75 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و360 جنيهًا.

وظل سعر السمك البوري، مستقرا عند أسعار أمس، ليتراوح بين 45 و51 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الأسماك أسعار المأكولات البحرية سوق العبور

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