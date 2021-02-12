سعر الذهب يتراجع 9 جنيهات مرة واحدة للجرام اليوم

كتبت – شيماء حفظي:

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 9 جنيهات مرة واحدة مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 794 جنيها مقارنة بـ 803 جنيهات أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 680.6 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى 907 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6352 جنيهًا.

وعالميًا، هبطت أسعار الذهب مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر الأوقية 1821 دولارا للأوقة، بحسب نجيب، مقارنة بـ 1842.8دولار، للأوقية بتعاملات أمس.