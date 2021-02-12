الضرائب: البنوك تقدم خدمة السداد الإلكتروني ضمن المنظومة الجديدة



كتب - مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن جميع البنوك تقدم خدمة السداد الإلكتروني وذلك للممولين الملزمين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على المنظومة الحالية للإقرارات الضريبية https://eservice.incometax.gov.eg/etax

وأشار في بيان اليوم الجمعة، إلى أن الممولين بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، ومركز كبار المهن الحرة والملتزمين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية الجديدة www.eta.gov.eg ، يمكنهم السداد الإلكتروني من خلال البنوك التالية ADCB ، Suez Canal ، UB - المصرف المتحد ، CA - كريدي أجريكول، Faisal Islamic Bank ، العربى الأفريقى AAIB Attijariwafa Bank ، EALB، ENBD ، SAIB ، Audi ، CIB ، NBE ، BDC ، AUB - الأهلي المتحد، HSBC ، IDBE ، Arab Bank ، QNB، Fab، Bank Misr، Alex Bank، Citi bank ، ABK

وأوضح، أن طريقة السداد الإلكترونى على البوابة الإلكترونية الجديدة تختلف عن طريقة السداد الإلكترونى على المنظومة الحالية.

وأشار إلى أن خطوات السداد الإلكتروني لممولى الثلاثة مراكز على البوابة الإلكترونية الجديدة تكون كالتالى بعد قيام الممول بهذه المراكز بتقديم إقراره الإلكترونى والنماذج على البوابة الإلكترونية الجديدة، يقوم بإختيار السداد الإلكترونى ( مطالبة المدفوعات المرتبطة بالمنظومة ).

ثم يختار نوع المدفوعة التى يريد دفعها وفقًا لأى نوع من الضرائب ، وتظهر بعد ذلك الشاشة بها رقم المطالبة ، فيقوم الممول بالتأكيد عليها ، وهناك ثلاث طرق لسداد المدفوعة الكترونيا وهم الأولى من خلال بطاقة الائتمان ومتاحة بالمنظومة والثانية من خلال منظومة CPS على اشتراك الممول في تلك الخدمة والثالثة من خلال أحد البنوك المصرية والتي تعمل بالسداد الالكتروني حيث يحتفظ الممول برقم المطالبة التي ظهرت من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة للمصلحة ، ويتوجه بها إلى البنك حيث يتم استخدامها فى عملية السداد الالكتروني عن طريق البنك الخاص بالممول .

يذكر أنه بمجرد سداد المدفوعة بإحدى الثلاث طرق السابقة تظهر المدفوعة فى حساب الممول مباشرة لدى المصلحة نظرا لربط السداد بحساب التسوية.

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البوابة الألكترونية للخدمات الضريبية

eservice.incometax.gov.eg