ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة طفيفة بلغت 0.01% إلى مستوى 11546 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.73 %، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.56%.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 96.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 52 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 44.5 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 0.85% إلى مستوى 11545 نقطة.
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