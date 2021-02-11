البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الخميس بنسبة بلغت 0.16% إلى مستوى 11562 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.91 %، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.68%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 0.85% إلى مستوى 11545 نقطة.
الخبر التالى:أسعار الذهب العالمية ترتفع في بداية تعاملات اليوم الخميس
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