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أسعار الذهب العالمية تواصل صعودها خلال تعاملات اليوم الأربعاء

09:46 ص الأربعاء 10 فبراير 2021
أسعار الذهب العالمية تواصل صعودها خلال تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب العالمية صعودها في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة بلغت 0.46% وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر أوقية الذهب 1846.74 دولار بزيادة قدرها 8.4 دولارا، في تمام الساعة 9:36 صباحا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب

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