أسعار الذهب العالمية تواصل صعودها خلال تعاملات اليوم الأربعاء
09:46 ص الأربعاء 10 فبراير 2021
كتبت- شيرين صلاح:
واصلت أسعار الذهب العالمية صعودها في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة بلغت 0.46% وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.
وسجل سعر أوقية الذهب 1846.74 دولار بزيادة قدرها 8.4 دولارا، في تمام الساعة 9:36 صباحا بتوقيت القاهرة.
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