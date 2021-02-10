أسعار الذهب العالمية تواصل صعودها خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب العالمية صعودها في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة بلغت 0.46% وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر أوقية الذهب 1846.74 دولار بزيادة قدرها 8.4 دولارا، في تمام الساعة 9:36 صباحا بتوقيت القاهرة.