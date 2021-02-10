الإحصاء: التضخم السنوي يواصل التراجع ويسجل 4.8% في يناير

كتبت- ياسمين سليم:

واصل معدل التضخم السنوي تراجعه خلال شهر يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال بيان من الجهاز اليوم الأربعاء إن معدل التضخم لإجمالي الجمهورية سجل 4.8% في يناير الماضي مقابل 6% في ديسمبر.

وارتفع التضخم السنوي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، لكنه عاد للتراجع في ديسمبر الماضي.

ووضع البنك المركزي مستهدفا جديدا لمعدل التضخم عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.