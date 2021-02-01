أسعار الفضة ترتفع عالميا بأكثر من 10% لأعلى مستوى في 6 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الاثنين بأكثر من 10% في الأسواق العالمية لتصل إلى أعلى مستوى لها في نحو 6 أشهر.

وبحسب بيانات شبكة بلومبرج، صعد سعر أوقية الفضة خلال تعاملات اليوم الاثنين بنحو 2.77 دولار بنسبة 10.26% ليصل السعر إلى نحو 29.76 دولار في الساعة العاشرة و55 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة.

وقالت وكالة رويترز، في تقرير لها، إن أسعار الفضة صعدت للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الاثنين لتصل إلى أعلى مستوى لها في 6 أشهر تقريبا، وذلك بعد أن دعت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي منذ الأسبوع الماضي مستثمري التجزئة إلى دخول السوق.

وارتفعت الفضة بأكثر من 15% منذ يوم الخميس عندما بدأ تداول منشورات على "ريديت" تحث المستثمرين الأفراد على شراء أسهم تعدين الفضة والصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بقضبان الفضة، في أسلوب الضغط القصير الذي تم استخدامه مع أسهم شركة "جيمستوب"، بحسب الوكالة.

وقال بريان لان العضو المنتدب لشركة جولد سيلفر سنترال إن ما يحدث هو رد فعل أسواق آسيا على كل هوس شراء الأفراد، مضيفا أن الكثير من المستثمرين يريدون الاستفادة من الوضع، بحسب رويترز.

وأضاف لان أن الطلب على الفضة الحقيقية زاد بأكثر من الضعف منذ يوم الخميس، حيث اشترى المستثمرون، الذين كانوا على الهامش، المعدن بسبب مخاوف من ارتفاع الأسعار.

وأظهرت بيانات من "iShares Silver Trust ETF" يوم الجمعة أنه تم إنشاء أكثر من 37 مليون سهم في يوم واحد يمثل كل منها أوقية من الفضة.

وقال نيكولاس فرابيل، المدير العام العالمي في شركة "ABC Bullion"، إنه سيكون هناك تقلب على المدى القصير، وقد تصل الأسعار إلى مستوى بين 33 و38 دولارا.

ولكن جيجار تريفيدي، محلل السلع في شركة السمسرة التي مقرها مومباي "أناند راثي شيرس" قال إنه بمجرد أن تهدأ العاصفة ستعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية التي تتراوح بين 26 و27 دولارا، وستظل مدعومة بأساسيات قوية، وفقا لوكالة رويترز.