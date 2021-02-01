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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الاثنين

10:24 ص الإثنين 01 فبراير 2021
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الاثنين

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 19 و21 جنيهًا, وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي اليوم بين 60 و70 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا

وسجل سعر كيلو الجمبري، خلال تعاملات اليوم بين 300 جنيه و350 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو السمك البوري بين 45 و51 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور السمك البلطي

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