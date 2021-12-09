الإحصاء: معدل التضخم صفر في نوفمبر بعد انخفاض الخضروات والدواجن

كتبت – شيماء حفظي:

سجل معدل التضخم الشهري خلال نوفمبر الماضي مستوى "صفر"، حيث استقر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية عند نفس مستوياته خلال أكتوبر الماضي، بحسب ما ذكره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له اليوم الخميس.

وانخفض بذلك معدل التضخم الشهري مقارنة بما سجله في أكتوبر الماضي لإجمالي الجمهورية عند 1.7%.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن استقرار الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين يرجع إلى ارتفاع أسعار بعض البنود يقابله انخفاض في بنود أخرى.

ووفقا لبيانات المركزي للإحصاء، ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 13.7%، والحبوب والخبز بنسبة 3.2%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 1%، والملابس الجاهزة بنسبة 2.7%، وخدمة المستشفيات 1.5%، والوجبات الجاهزة 0.8%.

بينما في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 11%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.4%.

ووفقا لجهاز الإحصاء، سجل معدل التضخم الشهري في المدن 0.1% خلال نوفمبر مقابل 1.5% في أكتوبر.

وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في نوفمبر ليسجل 6.2% مقابل 7.3% خلال شهر أكتوبر الماضي.

ولا يزال معدل التضخم السنوي عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.