سعر الذهب اليوم الثلاثاء بمصر في منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات، عند نفس مستواه في الصباح، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

وكانت حركة الذهب بالسوق المحلي متذبذبة بين صعود وهبوط على مدار الأسبوعين الماضيين، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند نحو 521 جنيهًا.

وسجل سعر عيار 18 نحو 670 جنيها.

كما بلغ سعر عيار 21 نحو 782 جنيها.

ووصل سعر عيار 24 إلى نحو 894 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6256 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفعت سعر الذهب عالميًا بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء إلى حوالي 1779 دولارا للأوقية، بارتفاع 0.03%، في الساعة 12:26 دقيقة ظهرا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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