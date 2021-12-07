تراجع طفيف في سعر الذهب اليوم الثلاثاء بمصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بشكل طفيف مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

وكانت حركة الذهب بالسوق المحلي متذبذبة بين صعود وهبوط على مدار الأسبوعيين الماضيين، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

أسعار الذهب اليوم:

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 521 جنيهًا.

وهبط سعر عيار 18 إلى نحو 670 جنيها.

وانخفض سعر عيار 21 إلى نحو 782 جنيها.

وتراجع سعر عيار 24 إلى نحو 894 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6256 جنيها.

سعر الذهب اليوم عالميًا

سجل سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى حوالي 1781 دولارا للأوقية، بارتفاع 0.13%، في الساعة 8:44 دقيقة صباحا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب (اضغط هنا)