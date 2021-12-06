رئيس مجموعة بنية: استثمارات متوقعة بـ 700 مليون دولار للمجموعة في دولتي أنجولا والكونغو

كتبت-منال المصري:

قال أحمد مكي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة "بنية"، إن المجموعة بدأت خلال آخر عامين في فتح خطوط اتصالات والتوجه للاستثمار في الدول الأفريقية باعتبارها أرض الفرص وامتلاكها لمقومات الاستثمار.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين اليوم الاثنين، أن المجموعة تلقت دعوة من دولة أنجولا للمشاركة في مناقصة مع دول أخرى لإدارة شركة اتصالات الدولة وفي حال فوزهم سيتم ضخ استثمارات بقيمة 200 مليون دولار.

وأشار مكي إلى أن المجموعة تعمل حاليا على مشروع في دولة الكونغو الديمقراطية بالتعاون مع شركة الاتصالات وهيئة البريد في الكونغو لإنشاء شبكة خطوط ألياف ضوئية باستثمارات متوقعة 500 مليون دولار على أن يتم ضخ أول شريحة بقيمة 50 مليون دولار.

وأضاف أن الشركات تتوجه لزيادة ضخ استثمارات ضخمة في مراكز البيانات الإلكترونية لخدمة نشر أعماله وعملائه لمواكبة التطورات العالمية.

وأوضح أن مصر اتخذت مؤخرا خطوات ومحفزات للتشجيع على الاستثمار في بناء مراكز البيانات الرقمية من خلال وجود قوانين وتشريعات لحماية سرية البيانات بما يحفز على زيادة الاستثمارات في هذا القطاع ووجود العمالة المدربة، ودعم أسعار الطاقة التي تدخل في تكلفة الاستثمار.