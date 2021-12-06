لماذا ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الهندسية في أكتوبر لأعلى مستوى من 2009؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، لمصراوي، إن زيادة أسعار شحن الحاويات هذا العام وارتفاع أسعار الخامات بشكل كبير رفع من تنافيسة المنتج المصري مع نظيره الصيني، مما أدى إلى زيادة حجم صادرات القطاع بأكتوبر لأعلى مستوى منذ 2009.

ووفقا لقول الصياد، ارتفاع نولون الشحن للصناعات الهندسية إلى بين 8 و9 آلاف دولار مقابل 2.5 ألف دولار و3 آلاف دولار.

وبحسب بيان المجلس التصديري، حققت صادرات مصر الهندسية أكبر رقم تصديري على أساس شهري، خلال أكتوبر الماضي لتسجل نسبة نمو 45%.

وبلغ حجم صادرات أكتوبر 351.5 مليون دولار مقابل 242.9 مليون دولار فى أكتوبر 2020 محققة بذلك أكبر رقم صادرات شهري منذ عام 2009.

وذكر الصياد، أن هناك نقص في عدد حاويات الشحن البحري حاليا بالإضافة إلى طول مدة وصول الشحنات للعملاء من الصين، مشيرا إلى أن مصر استفادت من طول مدة شحن توصيل الشحنات من الصين للبلاد الأخرى إلى اتجاه العملاء لطلب الشحنات من مصر.

كما استفادت مصر من زيادة أسعار الخامات العالمية بشكل كبير مع عدم حدوث نفس قيمة الارتفاع بمصر لوجود مخزون من الخامات لدى المصنعين.

وبحسب رئيس المجلس، فإن مدة الشحن تتراوح بين 4 و5 أشهر حاليًا من الصين لوصول الشحنات، بينما مدة شحن الطلبات من مصر للبلاد المحيطة تتراوح بين شهر و 45 يوما.

وقال الصياد، لمصراوي، إن المجلس يستهدف زيادة في حجم الصادرات بنهاية العام الجاري 55%، مع وجود أرقام مبشرة لصادرات القطاع خلال أول 10 أشهر من 2021.

وبلغ حجم صادرات القطاع خلال أول 10 أشهر من العام 2.6 مليار دولار مقابل 1.838 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 44%.