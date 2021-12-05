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البورصة تصعد في نهاية تداولات أول جلسات الأسبوع

02:52 م الأحد 05 ديسمبر 2021
البورصة تصعد في نهاية تداولات أول جلسات الأسبوع

البورصة

كتبت-شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.73% إلى مستوى 11401 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المصريين.

وقفز مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 2.37%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.03%.

وسجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 698.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع بقيمة 279.8 مليون جنيه و418.8 مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع الماضي، بنسبة 0.89%، إلى مستوى 11318 نقطة.

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