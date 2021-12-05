توفيق: طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة خلال أسبوعين

كتبت- منال المصري:

تصوير- هاني رجب:

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة خلال أسبوعين ليشمل طرح عام وخاص معا.

وأضاف في كلمته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين اليوم الأحد إن شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية وبنك الاستثمار القومي سيبدأن الطرحين العام والخاص، لشركة غزل المحلة لكرة القدم خلال أسبوعين.

وكان محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم المسؤولة عن الطرح، قال لمصراوي، منذ يومين إن الشركة تبحث الإجراءات مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، لأنها تجربة تطرح لأول مرة كاكتتاب أولي.

"هذه أول مرة يتم فيها طرح عام وخاص في اكتتاب أولي على شاشة البورصة، سبق أن تم ذلك في طرح شركة موبينيل (أورانج حاليا) ولم يكن بنفس الكيفية، لذلك ندرس مع الجهات المختصة آليات التنفيذ" بحسب ماهر.

وسيصبح نادي غزل المحلة، أول نادي كرة قدم يؤسس شركة مساهمة مستقلة في مصر، توافقًا مع قانون الرياضة الجديد، كما سيكون أول نادي رياضي يتداول في البورصة المصرية.

وتعتزم شركة نادي غزل المحلة طرح حصة تقترب من نصف رأسمالها المقرر أن يكون 200 مليون جنيه في البورصة، من خلال جمع ما يقرب من 135 مليون جنيه.