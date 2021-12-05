ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف في بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01%، إلى مستوى 11319 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.15%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.11%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.89%، إلى مستوى 11318 نقطة.