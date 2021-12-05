Masrawy logo white

ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:08 ص الأحد 05 ديسمبر 2021
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف في بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01%، إلى مستوى 11319 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.15%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.11%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.89%، إلى مستوى 11318 نقطة.

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة البورصة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
892

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

362260

إجمالي الإصابات

20682

إجمالي الوفيات

300437

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا