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سعر الذهب يرتفع مع بداية تعاملات آخر أيام 2021

11:55 ص الجمعة 31 ديسمبر 2021
سعر الذهب يرتفع مع بداية تعاملات آخر أيام 2021

مشغولات ذهبية

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر خلال بداية التعاملات، مقارنة بأسعار نهاية تعاملات أمس.

وتشهد أسعار الذهب، تذبذبا كبيرا خلال السنة الحالية، نتيجة التحركات في سعر الذهب عالميا.

أسعار الذهب اليوم

بلغت أسعار الذهب عيار 14 نحو 529 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 680 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 793 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 903 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 6344 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة أمس الخميس، إلى نحو 1807 دولارات للأوقية في الساعة 4:13 عصرا بتوقيت القاهرة، بزيادة طفيفة نسبته 0.1%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم رأس السنة أسعار الذهب عيار 21 الجنيه الذهب

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