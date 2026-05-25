إعلان

بالأسماء.. 10 مصابين إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا

كتب : جمال محمد

01:19 م 25/05/2026

إسعاف أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مدينة المنيا الجديدة، اليوم الإثنين، حادث انقلاب ميكروباص بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً يفيد انقلاب ميكروباص بأحد الطرق بالحي الخامس بمدينة المنيا الجديدة، مما أسفر عن إصابة عدد من مستقليه.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 10 أشخاص وهم: أحمد محمد ، 22 سنة، خالد محمد، 16 سنة، محمود عبد الحق، 21 سنة، سلام عبد الرسول، 21 سنة، كريم نادي، 20 سنة، عمر رؤوف، 26 سنة، ومصطفى علي، 21 سنة، يوسف رزق، 23 سنة، حسام كامل، 28 سنة، خليفة فتحي، 26 سنة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتم إزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

المنيا حادث مروري الإسعاف

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تجاهلها قد يدمر محرك السيارة.. علامات تبدأ بسيطة وتنتهي بخسائر باهظة
نصائح

تجاهلها قد يدمر محرك السيارة.. علامات تبدأ بسيطة وتنتهي بخسائر باهظة
رد فعل إياد نصار بعد تداول سؤال لمسلسل"صحاب الأرض" في امتحان جامعي
زووم

رد فعل إياد نصار بعد تداول سؤال لمسلسل"صحاب الأرض" في امتحان جامعي
قفزة مفاجئة بأسعار الذهب فى مصر اليوم.. فما الأسباب؟
اقتصاد

قفزة مفاجئة بأسعار الذهب فى مصر اليوم.. فما الأسباب؟
طبيب يكشف الفرق بين فيروس هانتا وكورونا- من الأخطر؟
نصائح طبية

طبيب يكشف الفرق بين فيروس هانتا وكورونا- من الأخطر؟

مي عبد الحميد تكشف أسباب رفض طلبات المتقدمين للإسكان الاجتماعي
أخبار العقارات

مي عبد الحميد تكشف أسباب رفض طلبات المتقدمين للإسكان الاجتماعي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة مفاجئة بأسعار الذهب فى مصر اليوم.. فما الأسباب؟
خطوة بخطوة.. كيفية التصالح على مخالفات البناء حتى توصيل المرافق
"نفسنا يكمل في أوروبا".. كيف عايش أهل نجريح يوم صلاح الأخير في ليفربول؟