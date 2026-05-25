شهدت مدينة المنيا الجديدة، اليوم الإثنين، حادث انقلاب ميكروباص بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً يفيد انقلاب ميكروباص بأحد الطرق بالحي الخامس بمدينة المنيا الجديدة، مما أسفر عن إصابة عدد من مستقليه.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 10 أشخاص وهم: أحمد محمد ، 22 سنة، خالد محمد، 16 سنة، محمود عبد الحق، 21 سنة، سلام عبد الرسول، 21 سنة، كريم نادي، 20 سنة، عمر رؤوف، 26 سنة، ومصطفى علي، 21 سنة، يوسف رزق، 23 سنة، حسام كامل، 28 سنة، خليفة فتحي، 26 سنة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتم إزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.