تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.05% إلى مستوى 11849 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الاثنين.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.9%، كما تراجع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.78%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 11.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 8.1 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 19.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.86% إلى مستوى 11856 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الأحد، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب و المصريين.