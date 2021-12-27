استقرار سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الاثنين

كتبت-شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، عند نفس مستواه أمس، على الرغم من تراجع المعدن عالميًا.

وشهدت حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وكانت مبيعات الذهب بالمحلات بدأت في التراجع خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات.



أسعار الذهب اليوم



استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 527 جنيها للجرام.



وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 678 جنيها للجرام.



وبلغ سعر الذهب عيار 21 عند 791 جنيها للجرام.



ووصل سعر الذهب عيار 24 عند 904 جنيهات للجرام.



سعر الجنيه الذهب



سجل سعر الجنيه الذهب عند 6328 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.



سعر الذهب اليوم عالميا



تراجع سعر الذهب عالميًا في بداية الساعات الأولى من تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى 1809 دولارات للأوقية، بانخفاض بشكل طفيف نسبته 0.04%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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