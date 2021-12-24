كتبت- شيماء حفظي:

تباينت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وتراجع البلطي والمكرونة السويسي، بينما ارتفع سعر الجمبري.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، تراجع سعر السمك البلطي بين جنيه و3 جنيه، خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 21 و23 جنيها.

كما تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و55 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات خلال الأسبوع، ليتراوح بين 90 و170 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وبقي سعر كيلو البوري ثابتا، ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.