تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك اليوم الخميس في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 21 و23 جنيها، كما تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 30 و55 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 90 و170 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وبقي سعر كيلو البوري ثابتا، ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.