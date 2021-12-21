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مشتريات المصريين والعرب تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

02:47 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
مشتريات المصريين والعرب تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، بنسبة بلغت 0.37% إلى مستوى 11524 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 1.52%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.3%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة بلغت 57.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة بلغت 5.3 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة بلغت 63.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنحو 0.72% إلى مستوى 11482 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الاثنين للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

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