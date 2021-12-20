كتبت-شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام الواحد 3 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

وشهدت حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي.

وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

وكان هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية ذكر لمصراوي في وقت سابق، إنه يتوقع صعود أسعار الذهب خلال الأيام الحالية بالسوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 524 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 676 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 787 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 899 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 6296 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

وصعد سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1801 دولارا للأوقية، بارتفاع بلغت نسبته 0.21%، في الساعة 8:49 صباحا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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