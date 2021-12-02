مصر للألومنيوم تخفض سعر الطن 5 آلاف جنيه بعد إلغاء رسوم الواردات



كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن شركة مصر للألومنيوم خفضت أسعار منتجاتها من الألومنيوم خلال شهر ديسمبر بحوالي 5 آلاف جنيه للطن، فيما عدا شرائح ولفائف الألومنيوم البارد زادت الأسعار بحوالي 3 آلاف جنيه للطن.

وأرجع حنفي تراجع الأسعار إلى قرار إلغاء رسوم الحماية على واردات خام الألومنيوم، بالإضافة إلى تراجع سعر الخام بالبورصات العالمية.



وأوقفت وزارة الصناعة والتجارة في منتصف نوفمبر الماضي العمل بالقرار رقم 168 لسنة 2021 والخاص بفرض تدابير وقائية على واردات منتجات الألومنيوم.

كانت وزارة التجارة والصناعة، قررت في أبريل 2020 فرض تدابير وقائية نهائية على واردات منتجات الألومنيوم، تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات.

وتضمن القرار السابق فرض نسبة 16.5% من القيمة CIF بحد أدنى 333 دولاراً للطن عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% من القيمة CIF بحد أدنى 271 دولاراً للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولاراً للطن خلال السنة الثالثة.

وذكر محمد حنفي أن أسعار كلٍ من السلك والسلندرات واللفائف 6 ملي تراجعت 5 آلاف جنيه للطن مع بداية شهر ديسمبر مقارنة بما كانت عليه في شهر نوفمبر الماضي، بينما زادت أسعار شرائح ولفائف الألومنيوم البارد بحوالي 3 آلاف جنيه للطن.

وتراجع سعر طن السلك إلى 52150 جنيه، وسعر طن السلندرات إلى 55 ألف جنيه، وسعر طن اللفائف 6 ملي إلى 58 ألف جنيه مع بداية ديسمبر، وذلك دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وارتفع سعر طن شرائح الألومنيوم البارد إلى 63 ألف جنيه، وطن لفائف الألومنيوم البارد إلى 61 ألف جنيه، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، بحسب مدير غرفة الصناعات المعدنية.

وكانت أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي ارتفعت خلال شهر نوفمبر بقيمة بين 1800 و2000 جنيه للطن مقارنة بشهر أكتوبر، وذلك بعد مواصلة أسعار خام الألومنيوم ارتفاعها بالبورصات العالمية، بحسب ما قاله حنفي في وقت سابق لمصراوي.

وتستحوذ شركة مصر للألومنيوم على نسبة كبيرة من السوق المحلي للألومنيوم ويتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج، كما يتم تصدير حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن.

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.