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ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

10:23 ص الخميس 02 ديسمبر 2021
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، بشكل طفيف، بنسبة 0.01%، إلى مستوى 11421 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.24%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.25%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات جلسة أمس الأربعاء، بنسبة 0.21%، إلى مستوى 11420 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

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