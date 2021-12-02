ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، بشكل طفيف، بنسبة 0.01%، إلى مستوى 11421 نقطة.
وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.24%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.25%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات جلسة أمس الأربعاء، بنسبة 0.21%، إلى مستوى 11420 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.
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