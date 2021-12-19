ارتفاع الفاصوليا وتراجع الكوسة.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الفاصوليا، والباذنجان البلدي، والرمان بين 50 قرشا وجنيه، اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس

وانخفض سعر كيلو الكوسة 75 قرشا، ليتراوح بين 2.75 و5.5 جنيه.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضراوات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2.75 و5.5 جنيه، بتراجع 75 قرشا.

الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.75 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية بين 6 و9 جنيهات.

البسلة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.