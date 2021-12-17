ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الجمعة مع بداية التعاملات

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، خلال التعاملات الصباحية، وصعد الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه أمس.

وكان سعر الذهب أنهى تعاملات أمس مرتفعا، 5 جنيهات، بفضل ارتفاع أسعار المعدن عالميا.

وشهدت حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي.

وقال نجيب، أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

وينتظر تجار الذهب اقتراب الكريسماس آملين في تحرك مبيعات المحلات، مع تصنيعهم لمشغولات أخف وزنا كهدايا للكريسماس لجذب الزبائن.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 525 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 675 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 787 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 899 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 6296 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا مع اقتراب ختام تعاملات أمس الخميس، إلى حوالي 1790 دولارا للأوقية، بارتفاع بلغت نسبته 0.76%، في الساعة 4:19 عصرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، مع تراجع الدولار، وذلك بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن إنهاء مشترياته من السندات خلال فترة كورونا في مارس المقبل.

وقالت الوكالة، إن المستثمرون ينتظرون الآن القرارات السياسية من البنوك المركزية الرئيسية الأخرى.

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