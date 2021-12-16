Masrawy logo white

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

02:50 م الخميس 16 ديسمبر 2021
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.39% إلى مستوى 11667 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الخميس، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.87%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.18%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة بلغت 79.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة بلغت 3.9 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة بلغت 83.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بشكل طفيف بنحو 0.04% إلى مستوى 11622 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

مؤشرات البورصة البورصة المصرية أسهم البورصة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. رسميا.. الحكومة توافق على منح جرعة معززة من لقاح كورونا للمواطنين بشرط

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا