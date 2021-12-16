ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.39% إلى مستوى 11667 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الخميس، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.87%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.18%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة بلغت 79.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة بلغت 3.9 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة بلغت 83.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بشكل طفيف بنحو 0.04% إلى مستوى 11622 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.