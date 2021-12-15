الحاصلات الزراعية: إعفاء البقوليات والحبوب من "القيمة المضافة" لن يؤثر على الأسعار

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الباشا إدريس رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن إعفاء منتجات البقوليات والحبوب من تعديلات القيمة المضافة على بعض السلع، ليس قرارا جديدا، لأن الحبوب معفاة من القيمة المضافة بالفعل.

وأوضح الباشا، أن الإعفاءات الجديدة لن تؤثر على الأسعار في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن وضع منتجات البقوليات والحبوب ضمن السلع المعفاة قد يكون تأكيدًا على أن هذه السلع معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

ووفقا لتعديلات القانون الجديد على بعض السلع، فإن يتم إعفاء منتجات البقول والحبوب على ما يستورد منها، وقد تم النص على أن يتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

ووفقا لما قاله رئيس الشعبة، فإن السوق يشهد زيادة في الطلب على الفول والعدس خلال الفترة الحالية، مع وفرة المعروض.

وبحسب الباشا، فإن متوسط سعر الفول في سوق الجملة للكيلو يتراوح بين 11 و20 جنيهًا، ويصل متوسط سعر العدس بسوق الجملة للكيلو إلى 18.5 جنيه.

وتستورد مصر نسبة 85% من حجم استهلاكها فول مستورد، وتزرع النسبة المتبقية والتي تمثل 15%، بحسب عبور العطار نائب رئيس الشعبة، لمصراوي في وقت سابق.

وذكر الباشا في وقت سابق لمصراوي، أن مصر تستورد نحو 95% من استهلاكها من العدس.