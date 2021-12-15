التضامن: صرف دعم مستفيدي "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر بدءا من اليوم

كتبت- ياسمين سليم:



وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بصرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر للمستفيدين، بما يشمل حاملي بطاقات "ميزة" البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد، وذلك بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر.

وبحسب بيان من وزارة التضامن اليوم الأربعاء، يبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي 3.85 مليون أسرة بما يشمل 14 مليون فرد تقريباً.

ونفذت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الأولى والثانية من استبدال بطاقات الدعم النقدي ببطاقة ميزة البنكية في 16 محافظة وهي بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومرسى مطروح، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والقليوبية، والفيوم، وبني سويف.

وأشارت القباج إلى أن خطوات تغيير بطاقة الصرف إلى بطاقة صرف ميزة لا تتطلب سوى التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في المنطقة التي يقطن فيها المواطن، وذلك للحصول على بطاقة ميزة، والحصول على خط محمول we المجاني المخصص للمستفيد من أي منفذ توزيع لشركة WE، ثم الحصول على الرقم السري وتفعيله من الإدارة الاجتماعية وتنشيطه للصرف.

ويمكن بذلك أن يصرف مستفيدو برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بدءًا من اليوم الأربعاء الدعم النقدي من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية وجميع مكاتب البريد، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.

وقررت أن يتم الصرف على مدار الشهر كاملا للمستفيدين من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاماً بالإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت القباج أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة مع كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.