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فريد يبحث مع رئيس البريد فرص الاستثمار في البورصة المصرية

11:34 ص الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
فريد يبحث مع رئيس البريد فرص الاستثمار في البورصة المصرية

جانب من الاجتماع

كتب- علاء حجاج:

بحث شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، مع الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، سبل وفرص التعاون المشترك بين البريد المصري والبورصة المصرية، وذلك بمبنى البريد المصري بالقرية الذكية بحضور جميع القيادات التنفيذية من الجانبين.

وبحسب بيان مشترك من البريد والبورصة، أكد فاروق حرص الهيئة على فتح آفاق التعاون مع جميع مؤسسات الدولة بما يتيح تعظيم استثمارات البريد المصري، وتحقيق أقصى استفادة منها، موضحاً أن هذا اللقاء يهدف إلى بحث فرص التعاون المشترك بين البريد المصري والبورصة المصرية.

وتناول اللقاء عرض خطة عمل واستراتيجية شركة البريد للاستثمار والشركات التابعة لها، وبحث فرص استثمار البريد المصري في البورصة وكيفية زيادتها والاستفادة منها، بالإضافة إلى إمكانية الترويج لصناديق الاستثمار عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

واستعرض محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، تطورات سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى الدور الذي يلعبه السوق كمنصة تساعد الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف القطاعات على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع، وكذلك منصة هامة للادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل.

ودعا فريد خلال الاجتماع قيادات البريد إلى بحث كيفية الاستفادة من سوق الأوراق المالية كمنصة تساعدهم على توفير التمويل لشركاتهم التابعة أو المشتركة من خلال القيد والطرح.

وأشار إلى العمل على برامج لرفع مستويات ووعي ومعرفة المدخرين من خلال البريد المصري وتعريفهم بأساسيات الاستثمار والادخار التراكمي طويل الأجل من خلال سوق الأوراق المالية، وذلك عبر تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية، كما تم الاتفاق على استكمال التشاور لاتخاذ ما هو مناسب للطرفين خلال الفترة القادمة.

وتأتي هذه التحركات والجهود لتحقيق رؤية إدارة البورصة المصرية الرامية لتطوير ورفع كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية، بحسب فريد.

شريف فاروق البريد المصري الاستثمار البورصة

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