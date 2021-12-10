سعر الذهب في مصر يتراجع 4 جنيهات ببداية تعاملات الجمعة

كتبت - شيماء حفظي:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، مقارنة بمستواه أمس، وهبط الجرام 4 جنيهات.

وكانت حركة الذهب بالسوق المحلي متذبذبة بين صعود وهبوط على مدار الأسبوعين الماضيين، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

وينتظر تجار المشغولات الذهبية الكريسماس آملين في تحرك المبيعات، بحسب نجيب.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 518 جنيهًا.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 668 جنيها.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 780 جنيها.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 892 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6236 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميًا في اقتراب نهاية تعاملات أمس الخميس حوالي 1776 دولارا للأوقية، بانخفاض نسبته 0.35%، في الساعة 4:07 دقيقة عصرا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف أمس الأربعاء، حيث يبحث المستثمرون عن اتجاه من بيانات التضخم الفيدرالي.

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