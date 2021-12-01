Masrawy logo white

الإحصاء: 67% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لإسبانيا خلال 8 أشهر

12:49 م الأربعاء 01 ديسمبر 2021
الإحصاء: 67% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لإسبانيا خلال 8 أشهر

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كتبت- ياسمين سليم:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الأربعاء، إن قيمة الصادرات المصرية لإسبانيا ارتفعت إلى 937.5 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2021 مقابل 562.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 66.7%.

وأضاف الجهاز أن قيمة الواردات المصرية من إسبانيا زادت إلى 1.1 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2021 مقابل 988.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 15.8%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بذلك بين مصر وإسبانيا لتصل إلى 2.1 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2021 مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 34.3%.

وبلغت قيمة الاستثمارات الإسبانية في مصر 24.3 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021 مقابل 21.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بإسبانيا 13.9 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 16.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة انخفاض قدرها 15.2%، وفقا لجهاز الإحصاء.

بينما بلغت قيمة تحويلات الإسبانيين العاملين في مصر 3.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 4.9 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة انخفاض قدرها 24.8%.

وسجل عدد سكان مصر 102.5 مليون نسمة عام 2021، بينما سجل عدد سكان إسبانيا 46.7 مليون نسمة عام 2021، بحسب البيان.

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة إسبانيا طبقا لتقديرات البعثة 3 آلاف مصري حتى نهاية 2020، وفقا للإحصاء.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرات المصرية إسبانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

65

وفيات اليوم

730

متعافون اليوم

357629

إجمالي الإصابات

20412

إجمالي الوفيات

296897

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. متحور كورونا الجديد.. الحكومة ترد ببيان رسمي بشأن أنباء تعطيل الدراسة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا