الإحصاء: 67% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لإسبانيا خلال 8 أشهر

كتبت- ياسمين سليم:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الأربعاء، إن قيمة الصادرات المصرية لإسبانيا ارتفعت إلى 937.5 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2021 مقابل 562.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 66.7%.

وأضاف الجهاز أن قيمة الواردات المصرية من إسبانيا زادت إلى 1.1 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2021 مقابل 988.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 15.8%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بذلك بين مصر وإسبانيا لتصل إلى 2.1 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2021 مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 34.3%.

وبلغت قيمة الاستثمارات الإسبانية في مصر 24.3 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021 مقابل 21.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بإسبانيا 13.9 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 16.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة انخفاض قدرها 15.2%، وفقا لجهاز الإحصاء.

بينما بلغت قيمة تحويلات الإسبانيين العاملين في مصر 3.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 4.9 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة انخفاض قدرها 24.8%.

وسجل عدد سكان مصر 102.5 مليون نسمة عام 2021، بينما سجل عدد سكان إسبانيا 46.7 مليون نسمة عام 2021، بحسب البيان.

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة إسبانيا طبقا لتقديرات البعثة 3 آلاف مصري حتى نهاية 2020، وفقا للإحصاء.