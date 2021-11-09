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الإحصاء: 26.2% ارتقاعًا في قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن

02:50 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
الإحصاء: 26.2% ارتقاعًا في قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن

ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن

كتبت- ياسمين سليم:

زادت قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 26.2% لتصل إلى 430.8 مليون دولار، بحسب ما كشفت عنه بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الأردن 348 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 274.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 26.9%.

وسجلت قيمة الواردات المصرية من الأردن 82.8 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 66.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 23.7%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 678.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 654.2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7%.

وبلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر 11.1 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 17.7 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 37.5 %.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 41 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021 مقابل 7 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 485.7%.

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