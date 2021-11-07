جامع تبحث مع شركات الأدوات الصحية تصنيع خلاطات ترشد استهلاك المياه

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لقاء موسعا مع شركات تصنيع الأدوات الصحية في مصر لبحث سبل تنفيذ التوجهات الحالية للدولة المصرية بترشيد استهلاك المياه بالمنازل والمنشآت الحكومية، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد.

حضر اللقاء المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.

وقالت الوزيرة إن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن بحث إمكانية تصنيع خلاطات مياه تحتوي بداخلها على الجزء الخاص بتوفير المياه وذلك في إطار الخطة القومية لترشيد استهلاك المياه.

وأضافت أنه سيتم التنسيق خلال المرحلة المقبلة بين الوزارة، ممثلة في هيئة المواصفات والجودة، وغرفة الصناعات الهندسية وشركات تصنيع الأدوات الصحية لمتابعة تطبيق المواصفة الخاصة بتصنيع الخلاطات المزودة بقطعة ترشيد بداخلها.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية الاستفادة من خبرات وإمكانات شركات تصنيع الأدوات الصحية الكبيرة لدعم الشركات الصغيرة لتمكينها من الإنتاج وفقا للمواصفة القياسية، موضحة أن مبادرة حياة كريمة تمثل فرصة ذهبية للصناعة الوطنية وبصفة خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي يمكنها المشاركة في المبادرة من خلال تطوير إنتاجها وفقا لمتطلباتها.

وأكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب أهمية التزام الشركات المصنعة بالمواصفات الخاصة بترشيد المياه لكافة منتجات خلاطات المياه، مشيرا إلى أنه يجري حاليا العمل على التوسع في منظومة تركيب العدادات مسبقة الدفع والتي تسهم في توفير المياه، وذلك في إطار الخطة المتكاملة لتركيب عدادات المياه مسبقة الدفع على مستوى الجمهورية حتى عام 2030.

واستعرض رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المواصفة القياسية المصرية رقم 8154 لعام 2018 والخاصة بوضع المعايير البيئية لإجازة منتجات الأدوات الصحية بالتنسيق مع القطاع الصناعي وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك المياه.

وأشار ممثلو الشركات المصنعة للأدوات الصحية إلى حرصهم على التوافق مع متطلبات السوق المحلي، مشددين على أهمية مساعدة المصانع الصغيرة لتحقيق التوافق مع متطلبات المواصفة القياسية.

كما أوضحوا أن هناك فرصة كبيرة لمصنعي الأدوات الصحية للمشاركة بمبادرة حياة كريمة، مضيفين أن المنتج الوطني يحظى خلال المرحلة الحالية بحصة سوقية مرتفعة في السوق المحلي.