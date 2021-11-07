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تراجع طفيف في البورصة ببداية تعاملات اليوم الأحد

10:28 ص الأحد 07 نوفمبر 2021
تراجع طفيف في البورصة ببداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد بنسبة طفيفة بلغت 0.01% عند مستوى 11611 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.07%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات الخميس الماضي، بنسبة 0.62% عند مستوى 11612 نقطة.

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