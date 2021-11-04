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فوز 12 مرشحاً بالتزكية في انتخابات غرفة صناعة البترول والتعدين

10:51 ص الخميس 04 نوفمبر 2021
فوز 12 مرشحاً بالتزكية في انتخابات غرفة صناعة البترول والتعدين

تامر أبو بكر رئيس غرفة صناعة التعدين والبترول

كتبت- شيرين صلاح:

بدأت اليوم الخميس انتخابات غرفة صناعة البترول والتعدين لانتخابات الدورة الجديدة 2021-2025. وأعلنت الغرفة فوز 12 مرشحاً بالتزكية في انتخابات الدورة الجديدة.

ويتم اختيار 12 عضواً في مجلس إدارة الغرفة بالانتخاب، وتُعين وزيرة التجارة والصناعة 3 أعضاء.

وفاز في انتخابات غرفة صناعة التعدين والبترول في القائمة عن المنشآت الكبيرة: عادل يحيى شركة سيناء للمنجنيز، وعبد اللطيف الكردي الشركة المصرية والمعادن بالفيوم، وأيمن نجيب، الجمعية التعاونية للبترول، ومحمد إبراهيم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات.

وفاز في قائمة المنشآت المتوسطة: خالد أبو بكر شركة ماستر جاس، و عماد عبد الرزاق حسن عبد الرزاق، شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة، ومحمد سعد الدين، شركة غازتون لنقل وتوصيل الغاز، حسانين محمد حسانين شركة الغاز الطبيعي للسيارات/ كارجاس.

وفاز في قائمة المنشآت الصغيرة: تامر أبو بكر شركة كويل إنرجي، ومحمد المليجي شركة بترول خليج السويس/ جابكو، وسعيد عبد المنعم شركة خالدة للبترول، وبهاء غبريال جيد غبريال شركة ريال مصر للمحاجر.

وستبدأ أعمال المجلس الجديد مع بداية العام الجديد.

غرفة صناعة البترول والتعدين انتخابات غرفة صناعة البترول وزيرة التجارة والصناعة

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