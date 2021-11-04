فوز 12 مرشحاً بالتزكية في انتخابات غرفة صناعة البترول والتعدين

كتبت- شيرين صلاح:

بدأت اليوم الخميس انتخابات غرفة صناعة البترول والتعدين لانتخابات الدورة الجديدة 2021-2025. وأعلنت الغرفة فوز 12 مرشحاً بالتزكية في انتخابات الدورة الجديدة.

ويتم اختيار 12 عضواً في مجلس إدارة الغرفة بالانتخاب، وتُعين وزيرة التجارة والصناعة 3 أعضاء.

وفاز في انتخابات غرفة صناعة التعدين والبترول في القائمة عن المنشآت الكبيرة: عادل يحيى شركة سيناء للمنجنيز، وعبد اللطيف الكردي الشركة المصرية والمعادن بالفيوم، وأيمن نجيب، الجمعية التعاونية للبترول، ومحمد إبراهيم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات.

وفاز في قائمة المنشآت المتوسطة: خالد أبو بكر شركة ماستر جاس، و عماد عبد الرزاق حسن عبد الرزاق، شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة، ومحمد سعد الدين، شركة غازتون لنقل وتوصيل الغاز، حسانين محمد حسانين شركة الغاز الطبيعي للسيارات/ كارجاس.

وفاز في قائمة المنشآت الصغيرة: تامر أبو بكر شركة كويل إنرجي، ومحمد المليجي شركة بترول خليج السويس/ جابكو، وسعيد عبد المنعم شركة خالدة للبترول، وبهاء غبريال جيد غبريال شركة ريال مصر للمحاجر.

وستبدأ أعمال المجلس الجديد مع بداية العام الجديد.