هبوط مفاجئ بأسعار الذهب في مصر.. والجرام يخسر 5 جنيهات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتراجع سعر الجرام 5 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس، مع الانخفاض الكبير في أسعار الخام عالميا خلال تعاملات اليوم.

وتشهد أسعار الذهب العالمية حركة متذبذبة، خلال الأيام الماضية، لكنها تراجعت اليوم بشكل حاد في البورصة العالمية.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم إلى 777 جنيهًا مقابل 782 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 666 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 888 جنيهًا، وقيمة الجنيه الذهب نحو 6216 جنيهًا.

وعالميًا هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 1.17%، ووصل سعر الأوقية إلى 1767.1 دولار في الساعة 4:54 عصرًا بتوقيت القاهرة.