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تراجع سعر السمك البلطي والكابوريا في سوق العبور اليوم

10:33 ص الأحد 28 نوفمبر 2021
تراجع سعر السمك البلطي والكابوريا في سوق العبور اليوم

سعر السمك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 22 و25 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و120 جنيها.

وارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 30 و55 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري، اليوم، بين 90 و170 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

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