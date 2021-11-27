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انخفاض طفيف.. سعر الذهب اليوم في منتصف التعاملات

01:51 م السبت 27 نوفمبر 2021
انخفاض طفيف.. سعر الذهب اليوم في منتصف التعاملات

سعر الذهب

كتبت-دينا خالد:

تراجع سعر الذهب اليوم السبت في السوق المحلي، بنحو جنيه واحد بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

وسجل الذهب عيار 14 إلى نحو 523 جنيهًا.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 673 جنيهًا.

ووصلت أسعار الذهب عيار 21 إلى نحو 785 جنيها.

وبلغ جرام الذهب عيار 24 نحو 897 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6280 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وارتفعت أسعار الذهب بنهاية تعاملات أمس الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، بنسبة 0.77% إلى 1802.5 دولار للأوقية.

واليوم وغد عطلة

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 14 عيار 18 عيار 21 سعر الجنيه الذهب

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