شعبة الملابس: 25% زيادة في أسعار الملابس الشتوي بالأسواق هذا العام



كتبت- شيرين صلاح:

قالت سماح هيكل عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الملابس الشتوي ارتفعت هذا العام 25% بالأسواق.

وأرجعت سماح ارتفاع الأسعار إلى زيادة أسعار الخامات عالميًا وارتفاع شحن الحاويات بشكل كبير.

وارتفعت أسعار الخامات حتى الآن بنسبة تتراوح بين 30 و40%، وفقا لقول محمود الداعور عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

كما ارتفع سعر حاوية الشحن منذ بداية العام حتى الآن إلى 15 الآف دولار مقابل 3.5 ألف دولار قبل الزيادة.

وتوقعت سماح زيادة أسعار الملابس الصيفي الموسم المقبل مع الزيادة الكبيرة بالخامات، مشيرة إلى أنه لا يمكن توقع سعر الملابس حاليا إلا بعد إنتهاء مصانع الملابس من صنيع منتجات الصيف.

وأوضحت عضو شعبة الملابس، أن مصانع الملابس لم تبدأ حتى الآن في تصنيع منتجات الملابس الصيفية، ويتم تصنيع الملابس بالمصانع عكس الموسم.

وعن عروض محلات في الوقت الحالي قالت سماح، إن العروض الموجودة حاليا بالمحلات على الموديلات القديمة لدى التجار.

وتوقعت خلال البلاك فرايداي "الجمعة الأخيرة من شهر فبراير" أن تضع المحلات خصومات على الموديلات الحديثة 5% فقط، بينما على الموديلات القديمة قد تصل نسبة الخصومات حتى 70%.

وأوضح هيكل أنه من الصعب وضع نسب تخفيضات كبيرة على الموديلات الحديثة مع زيادة الأسعار الحالية في بداية موسم الشتا، وخاصة أنه خلال الفترة الماضية لم تكن هناك حركة بيع على الملابس الشتوية بسبب عدم بردوة الطقس.