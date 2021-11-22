المالية تبدأ غدًا في صرف مرتبات شهر نوفمبر لموظفي الحكومة

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر نوفمبر الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة غدا الثلاثاء مع توزيع الصرف على الجهات خلال 3 أيام تتضمن أيضا الأربعاء والخميس المقبلين.

وكانت وزارة المالية، أعلنت في بيان سابق لها، مواعيد صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021.

وقال الوزارة إن تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام لمرتبات أكتوبر ونوفمبر، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، وكذلك الانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

وأهابت الوزارة بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، بحسب بيانها السابق.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لمجابهة تداعيات كورونا، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وقالت الوزارة إنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم الثلاثاء 23 نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم الأربعاء 24 نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم الخميس 25 نوفمبر.

غدا الثلاثاء 23 نوفمبر

تتضمن جهات الجهاز الإداري للدولة التي سيبدأ صرف مرتبات العاملين بها غدا الثلاثاء 23 نوفمبر 33 وزارة وهيئة من بينها وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والمصالح والهيئات التابعة لها.

ومن بين هذه الوزارات كذلك وزارات الداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول، بالإضافة إلى المصالح والهيئات التابعة لكل الوزارات المذكورة.

ويتضمن صرف المرتبات في ذلك اليوم كذلك العاملين في مديريات الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق بالمحافظات.

ومن المقرر أيضا صرف مرتبات نوفمبر غدا للعاملين في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

بعد غدٍ الأربعاء 24 نوفمبر

من المقرر أن يبدأ بعد غدٍ الأربعاء 24 نوفمبر صرف المرتبات للعاملين في 20 وزارة وهيئة تشمل وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، إلى جانب العاملين بدواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات.

كما تتضمن جهات صرف المرتبات بعد غدٍ القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

يوم الخميس 25 نوفمبر

ينتظر يوم الخميس المقبل 25 نوفمبر صرف المرتبات للعاملين في 13 وزارة وهيئة تتضمن وزارات التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، إلى جانب مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات.

ومن المقرر كذلك صرف مرتبات نوفمبر يوم الخميس للعاملين في الأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى التي لم تصرف مرتباتها خلال اليومين السابقين.

ويمكن للجهات التي لم تستطع صرف مرتبات العاملين بها خلال الأيام الثلاثة المذكورة الصرف في يومي الأحد والاثنين المقبلين 28 و29 نوفمبر.