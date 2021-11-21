رايز أب تعقد مؤتمرها السنوي هذا العام من أمام الأهرامات لمدة 3 أيام

يعقد مؤتمر Riseup " رايز أب هذا العام من أمام أهرامات الجيزة في الفترة من 25 إلى 27 من شهر نوفمبر.

وقال بيان من رايز أب إن اختيار تاريخ المؤتمر وموقعه بعناية فائقة لربط تراث العالم وتاريخه بمستقبل الابتكار في إدارة الأعمال في المنطقة.

وأوضح أن اختيار الأهرامات كمكان للمؤتمر لتذكير الجميع بروعة التراث المصري والقدرة البشرية المصرية التي صنعت حضارة ذات تأثير خالد تخطى حدود الزمن، ومنها يتجلى موضوع المؤتمر وهو: "الابتكار الخالد".

ويوافق يوم افتتاح المؤتمر تاريخ ميلاد أحد رجال الأعمال الأكثر شهرة في تاريخ مصر، إنه طلعت حرب الذي يعد رائد التقدم الاقتصادي الكبير في مجال ريادة الأعمال وتنوعها في مصر.

وقال البيان إن مؤتمر Riseup هذا العام سيكون الأضخم في تاريخه، إذ يستضيف أكثر من 10 آلاف زائر و150 شركة ناشئة على مدار 3 أيام وما يزيد عن 150 متحدثًا من جميع أنحاء العالم، وما يربو عن 50 ورشة عمل من أجل هدف واضح هو: زيادة فرص الاستثمار.

ويرتكز المؤتمر على ثلاثة محاور مختلفة بغية ربط الابتكار بمجالات عدة. أولها: مرحلة تكوين رأس المال لكل المهتمين بتنمية الأموال والاستثمار، وثانيها: مرحلة الإبداع في كل ما يتعلق بالثقافات والاقتصاد الإبداعي، وأخي ًرا: مجال التكنولوجيا، ذلك المجال المزدهر الذي ينمو بشكل كبير.