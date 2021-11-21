"تنظيم الاتصالات" يستدعي فودافون في واقعة مشاجرة خدمة العملاء

كتب-علاء حجاج:

استدعى جهاز تنظيم الاتصالات قيادات شركة فودافون مصر للتحقيق في حادث المشاجرة التي وقعت بأحد فروع الشركة والتي تم تداولها مؤخرًا بوسائل التواصل الاجتماعي.

وقال بيان من الجهاز اليوم الأحد إن الاستدعاء كان بحضور أحمد بيومي، صاحب واقعة المشاجرة، وذلك للوقوف على ملابسات تلك الواقعة ومراجعة الإجراءات والسياسات المطبقة بالشركة والخاصة بالتعامل مع المستخدمين والكشف عن أي قصور قد يؤثر بشكل سلبي على العلاقة مع المستخدمين.

وشدد الجهاز على أن التعليمات التنظيمية والإجراءات التي يفرضها على الشركات العاملة بالقطاع هي إجراءات ملزمة ولا تهاون فيها.

وأطلع الجهاز على محضر الصُلح الذي تم إبرامه بين الشركة والمستخدم والتأكد من أن عملية الصُلح تمت بشكل طبيعي وبرضا المستخدم وبدون وجود أي ضغوطات أو مؤثرات خارجية، وفقًا للبيان.

كما أكد الجهاز على أن الشركات العاملة في السوق المصري بضرورة المراجعة الدورية لتطبيق إجراءات التعامل مع الجمهور بفروعها أو من خلال مراكز الاتصالات، وضرورة تأهيل الموظفين على التعامل مع المستخدمين وفقًا للبيانات والإجراءات المقِرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ووجه أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بشركة فودافون مصر الشكر للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتدخله السريع ووقوفه على الحقيقة كاملة، مؤكدًا على أن ما حدث مع بيومي هو واقعة فردية لا يصح أن تحدث ولا تمثل الشركة، وأن سياسة الشركة الخاصة بحقوق العملاء والتي كان من شأنها تقديم الخدمة لــ 44 مليون مستخدم، هو أمر لن تحيد عنه الشركة.

ونقل البيان عن أحمد بيومي صاحب واقعة المشاجرة، إنه على قناعة أن ما حدث هو حادث فردي وليس حادثًا مؤسسيًا، وأنه على ثقة في نزاهة التحقيقات وإجراءات المراجعة الداخلية التي تجريها الشركة مع موظفي خدمة العملاء في هذا الشأن.

كما أشاد بيومي بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات واستجابته لما حدث.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لتبادل اشتباكات بالأيدي بين أحد العملاء وموظفين بخدمة عملاء لشركة فودافون.

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