أسعار الذهب العالمية تعاود الارتفاع في بداية جلسة اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب العالمي للارتفاع في الساعات الأولى من بداية جلسة اليوم الثلاثاء، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1795.1 دولار، بارتفاع قدره 1.8 دولار، في الساعة 9:07 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب في ختام جلسة أمس نحو 1793.3 دولار.