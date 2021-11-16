انخفاض طفيف.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بالتعاملات الصباحية بقيمة طفيفة بلغت جنيه، مقارنة بأمس.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 541 جنيهًا للجرام.

بلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 696 جنيهًا للجرام.

تراجعت أسعار الذهب عيار 21 إلى 812 جنيهًا للجرام.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 928 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6496 جنيها.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وصعد سعر الذهب العالمي في بداية تعاملات اليوم، بنسبة طفيفة 0.05% ليسجل سعر الأوقية 1863.8 دولار، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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